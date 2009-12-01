Акционеры «Укртатнафты» 16 января снова попробуют сменить управление

Акционеры ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) на общем собрании 16 января 2010 года, объявленном Правлением компании, рассмотрят вопросы о распределении прибыли и утверждении сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 гг.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

Согласно повестке дня предстоящего собрания, планируется также рассмотреть вопрос смены органов управления и контроля «Укртатнафты», в частности глав и членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления.

Собрание также намерено заслушать отчеты Правления и Ревкомиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании за 2006-2008 гг. и ее проверки, утвердить баланс и отчет о финансовых результатах с учетом выводов РК и аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности за указанный период.

Также акционеры намерены заслушать информацию Правления об основных направлениях деятельности компании на 2009-2010 гг.

Собрание также планирует рассмотреть вопрос передачи ведения реестра собственников именных ценных бумаг общества ЗАО «Информсистема» (г. Днепропетровск), которое с марта 2008 года является временным регистратором предприятия.

Всего в повестку дня включены 12 вопросов.

Как сообщал УНИАН, предыдущее собрание акционеров «Укртатнафты», назначенное на 28 августа 2009 года, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ) и ООО «Корсан».