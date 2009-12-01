"Газпром" в 2010 г. может увеличить добычу нефти на 2%

"Газпром нефть" в 2010 году может увеличить добычу нефти на 2% по сравнению с текущим годом, сообщил в ходе телефонной конференции замглавы компании по разведке и добыче Борис Зильберминц.

По его словам, в текущем году в целом по компании добыча нефти составляет 137 тысяч тонн в сутки, а в следующем году этот уровень планируется нарастить до 140 тысяч тонн в сутки. "Мы планируем, что в следующем году в целом по компании будет 140 тысяч тонн в сутки", - сказал Зильберминц. Он отметил, что этот объем учитывает добычу не только 100% дочерних предприятий, но и совместных. Таким образом, по итогам текущего года консолидированная добыча "Газпром нефти"может составить 50 миллионов тонн нефти, а в 2010 году - 51 миллион тонн, сообщает РИА Новости.