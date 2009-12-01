Тигипко: Целые отрасли станут убыточными

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО предостерегает, что в следующем году целые отрасли промышленности станут убыточными, если формула расчета цены на газ для Украины не будет откорректирована.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя информацию о прогнозных среднегодовых ценах на газ, которые «Нафтогаз Украины» подал в Минэкономики и Минтопэнерго. (Расчетный коридор цены на газ составляет 295-337 дол. за тыс. кубометров – УНИАН.)

«Даже оптимистический сценарий предусматривает, что газ значительно подорожает, - подчеркнул политик. – Это сделает нерентабельной работу крупнейших металлургических, химических предприятий, а также большинства энергогенерирующих компаний».

По мнению С.ТИГИПКО, в этой ситуации у государства есть только два выхода: или резко повысить цены на энергоносители для населения и промышленности, или инициировать переформатирование газовых контрактов с «Газпромом».

«Если правительство и парламент не сделают ни того, ни другого, и в дальнейшем будут финансировать дефицит средств за счет новых кредитов, обанкротятся уже не предприятия, а вся страна», - уверен С.ТИГИПКО.