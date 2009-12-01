Газпром договаривется с Statoil о поставках и торговле СПГ в США

Gazprom Marketing & Trading USA и норвежская Statoil подписали необязательный меморандум о взаимопонимании, касающийся использования "Газпромом" мощностей регазификационного терминала Cove Point в Мэриленде, реализации газа в США и поставок сжиженного природного газа (СПГ) "Газпромом" в Соединенные Штаты, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Statoil и GM&T USA сейчас обсуждают все сроки и условия финального подписания договоренностей, основанных на меморандуме. сообщает РИА Новости.