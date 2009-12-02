Нефть в среду подорожала в Нью-Йорке до 78,5 долл./барр.

Стоимость нефти в ходе торгов в среду выросла до 78,51 доллара за баррель после доклада о промышленности США, который показал, что запасы страны выросли, и увеличил сомнения в том, что рост спроса на топливо будет медленно восстанавливаться, сообщает агентство РИА Новости.

На электронных торгах в среду в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в январе выросла на 14 центов, или на 0,2% - до 78,51 доллара за баррель. Нефть марки Brent с январской поставкой в Лондоне выросла на 27 центов - до 79,62 доллара за баррель.

Накануне цена выросла на 1,09 доллара, или на 1,4% - до 78,37 доллара за баррель.

Во вторник Американский институт нефти заявил о том, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 2,89 миллиона баррелей.

"Вчерашний доклад показал, что в США спрос на нефть не такой уж и высокий. Но с Индией и Китаем, с их ростом промышленности, мы можем ожидать высокий спрос на нефть", - заявил менеджер по рискам Mitsubishi Corp Энтони Нунан (Anthony Nunan).