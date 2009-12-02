Украина заплатит в декабре за российский газ около 770 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украина» в декабре должна будет заплатить за купленный у "Газпрома" в ноябре российский газ около 770 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Эта сумма, приблизительно, 770 млн. долл.», - сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что расчет планируется провести, как всегда, в установленные сроки, и на сегодняшнем заседании Кабинета министров будет обсуждаться вопрос, за счет каких средств произвести оплату.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что компания вовремя рассчитается за полученный в ноябре-декабре т.г. российский природный газ.

«Мы рассчитаемся вовремя, рассчитаемся деньгами… И в ноябре, и в декабре, и в январе…», - сказал О.ДУБИНА.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.