НЗХК заявляет, что инцидент со сходом подвижного состава не имеет к нему отношения

Производитель ядерного топлива для Украины ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" (РФ, НЗХК), заявляет, что инцидент со сходом подвижного состава, произошедший на подъездных путях химзавода, не имеет отношения к предприятию.

Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 2 декабря в 00 часов 40 минут местного времени при транспортировании груза металлолома на железнодорожную станцию «Новосибирск-Южная» на подъездных путях ОАО «НЗХК» произошел сход подвижного состава, который управлялся работниками ООО «ЗапСибКонтейнер».

Тепловоз въехал в складское одноэтажное здание на улице Авиастроителей. Здание принадлежало фирме, которая занималась продажей пиломатериалов и деревообрабатывающей продукции.

«Инцидент произошел вне территории ОАО «НЗХК». Груз отношения к ОАО «НЗХК» не имеет», - отмечает пресс-служба.

Справка УНИАН. Ядерное топливо для украинских АЭС производит ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК), входящее в российскую корпорацию «ТВЭЛ». Топливо поставляется в рамках долгосрочного контракта между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ», действие которого заканчивается в 2010 году.