Украине важно сотрудничество с Бразилией в энергетике

Украина заинтересована в сотрудничестве с Бразилией в отрасли ядерной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Федеральной Республики Бразилия Луисом Инасио Лула да СИЛВОЙ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина имеет серьезные намерения представлять свою продукцию на тендерах, которые состоятся в ближайшее время в Бразилии, в том числе в сфере гидроэнергетики.

По его словам, на сегодняшний день есть полное понимание по вопросу сотрудничества в отрасли ядерной энергетики.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня были подписаны соглашения, которые дают правовую основу для сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Президент напомнил, что Украина производит 90% оборудования всего ядерного комплекса, кроме корпусов ядерных реакторов. В то же время, он выразил убеждение, что украинские производители могут и будут строить эти корпуса уже в ближайшее время.

Он сообщил, что сегодня между Украиной и Бразилией начинаются переговоры по вопросу сотрудничества в сфере ядерной энергетики. «Украине есть что продемонстрировать и предложить. Президенты свое дело сделали, сейчас - дело министров и специалистов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Бразилии, в свою очередь, отметил, что на 2010 год запланированы очень интенсивные встречи, визиты должностных лиц и специалистов двух стран для развития сотрудничества в разных сферах, в том числе в энергетике.

Он выразил надежду на эффективное сотрудничество двух стран: «И это ни от кого не зависит. Это не зависит от Европейского Союза, от Китая, Индии, США, это даже от доллара не зависит. Мы можем создавать наше сотрудничество на нашей валюте – на украинской и бразильской. И мы можем обеспечить условия, чтобы наши предприятия и предприниматели сотрудничали», - отметил Л. Инасио Лула да СИЛВА.

Он заметил, что сегодня в Бразилии завершается строительство гидроэлектростанции, и в этом вопросе также может быть интересно сотрудничество.