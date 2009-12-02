Облгазы просят защиты от Кабмина

Трудовые коллективы областных газоснабжающих компаний просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в ситуацию, сложившуюся в газораспределительной отрасли в результате целенаправленных «рейдерских» действий правительства.

Об этом сказано в официальном обращении трудовых коллективов облгазов к главе государства, текстом которого располагает УНИАН.

«События последних дней вынудили обратиться к Вам, поскольку действия Кабинета министров Украины и НКРЭ перешли от политических лозунгов в плоскость конкретных противоправных нормативных актов, которые содержат признаки государственного рейдерства», - отмечается в обращении.

В частности, отмечают авторы письма, действия правительства и регулятора на протяжении последних двух лет привели к катастрофическим последствиям для отрасли, о чем свидетельствует тот факт, что по итогам 9 месяцев 2009 года совокупный убыток облгазов достиг 1,2 млрд. грн.

По мнению авторов обращения, на протяжении этого периода Кабмин искусственно и целенаправленно доводил отрасль до развала, создав для этого миф о якобы огромных долгах обл- и горгазов перед НАК «Нафтогаз Украины», которые в действительности не имеют прямого отношения к их текущей деятельности, а возникли в 90-х годах и в результате неудачных экспериментов по созданию торговых домов для аккумуляции денежных потоков.

«Главная цель этой антигосударственной кампании - дискредитация действующей системы газоснабжения и рейдерский захват сетей бизнес-окружением премьера через создание квазигосударственной компании (ДП “Нафтогазмережи” - УНИАН)», - отмечается в сообщении.

В этой связи авторы письма отмечают, что сегодня в разгар отопительного сезона правительство делает попытки принудительно передать газораспределительные сети в управление вновь созданному дочернему предприятию НАК «Нафтогаз» - «Нафтогазмережи», у которого сегодня отсутствует необходимый штат специалистов.

«Эффективность этого фантома (ДП “Нафтогазмережи” - УНИАН)» хорошо иллюстрирует его деятельность в одной из наименьших областей - Черновицкой. Альтернативная облгазу структура «Укргазмережи» (сейчас - Черновицкий филиал ДП «Нафтогазмережи") показала свою полную финансовую и организационную несостоятельность», - отмечается в сообщении.

В частности, по данным авторов обращения, на протяжении 2008-2009 гг. «Укргазмережи» и ее правопреемником была создана задолженность в размере 104 млн. грн. перед поставщиком газа.

«В связи с тем, что ситуация в системе энергообеспечения страны достигла критической черты, просим Вас как руководителя государства и гаранта ее национальной безопасности лично вмешаться в ситуацию и положить конец процессам разрушения системы газоснабжения Украины», - сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775.