Нефть в четверг дорожает

Стоимость нефти в ходе торгов в четверг выросла до 76,66 доллара за баррель после ослабления доллара, которое стимулирует спрос инвесторов на сырьевые товары в качестве инструмента хеджирования инфляции, сообщает агентство РИА Новости.

На 9.07 мск на электронных торгах в четверг в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в январе выросла на 6 центов, или на 0,1%, до 76,66 доллара за баррель. Нефть марки Brent с январской поставкой в Лондоне выросла на 32 цента - до 78,2 доллара за баррель.

Накануне цена на нефть упала на 1,77 доллара, или на 2,3%, до 76,6 доллара за баррель после публикации еженедельного обзора Управления по энергетической информации США, в котором говорилось о росте запасов нефти в США на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 339,9 миллиона баррелей. Общие запасы бензина выросли почти на 2%, или на 4 миллиона баррелей, до 214,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,7%, или на 1,2 миллиона баррелей, до 165,7 миллиона баррелей.

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"Доллар ослабел, это подняло рынок нефти. Мы видим интерес фондов в покупке", - заявил менеджер по продаже деривативов на сырьевые товары агентства Newedge в Токио Кен Хасегава (Ken Hasegawa).