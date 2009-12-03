«Нафтогаз»: тепло в домах будет

НАК «Нафтогаз Украины» выполняет все обязательства перед потребителями природного газа и трудовыми коллективами газовых хозяйств после возвращения государственных газопроводов Государственному оператору газовых сетей (ДП «Нафтогазмережи»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания также заявляет, что не существует угрозы проведения отопительного сезона в Украине. "Нафтогаз" считает, что передача газовых сетей позволит компании поднять на принципиально новый, европейский уровень, работу на внутреннем газовом рынке.

При этом в сообщении отмечается, что компания обеспокоена тем, что «вследствие безответственного отношения к развитию отрасли, нынешний менеджмент газоснабжающих компаний не обеспечил своевременных расчетов за газ, чем допустил увеличение задолженности до свыше 7 млрд. грн. Задолженность продолжает увеличиваться, что негативно отражается на функционировании газового хозяйства, тормозит развитие социальной сферы газовых хозяйств».

«Также НАК «Нафтогаз Украины» обеспокоен нарастанием… истерии вокруг процесса передачи газовых сетей. Компания считает, что это попытка, так

называемых, «оффшорных» собственников некоторых облгазов… сохранить контроль над предприятиями и помешать реформированию внутреннего газового

рынка в целом», - говорится в сообщении.

Напомним, представители 30 обл- и горгазов заявили, что ДП «Нафтогазмережи» на сегодня не способно осуществлять газоснабжение потребителей.

Руководители облгазов публично обратились в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы та разобралась в законности выдачи разрешительных документов ДП «Нафтогазмережи» регулятором - Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» (от 10 июня 2009 г. №775).