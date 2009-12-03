Гончарук: Украина готова присоединиться к Договору об энергосодружестве

Заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК утверждает, что Украина уже выполнила все процедуры, необходимые для присоединения к Договору об энергетическом содружестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Украинская сторона все процедуры, связанные с подписанием этого договора (об энергетическом содружестве – УНИАН), уже выполнила, - сказал А.ГОНЧАРУК.

Он добавил, что в связи с этим Украина имеет положительные ожидания относительно присоединения нашей страны к договору.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, А.ГОНЧАРУК напомнил, что окончательное решение о присоединения Украины к Договору об энергетическом содружестве должно быть принято на заседании Министерского Совета Энергетического Содружества 18 декабря этого года в Загребе.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность, что 18 декабря Украина присоединится к Европейскому энергетическому содружеству.

«Я хочу заявить, что членство Украины в Европейской энергетической ассоциации, присоединение к Европейской энергетической ассоциации будет обеспечено, подписано 18 декабря текущего года», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины это принципиальная политическая и деловая позиция. «Мы проводим переговоры об объединении энергетических систем, переговоры по ряду интеграционных проектов с Европейским Союзом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.