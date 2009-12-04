Аналитики: Дешевая нефть пришла, чтобы остаться

Поскольку цены на нефть всегда напрямую связаны с силой экономики, экономическое восстановление могло бы сопровождаться заголовками, возвещающими рост нефтяных цен до 100 долл. и выше, пишет 3 декабря CNNMoney.com.

Однако эксперты все чаще говорят, что об этом можно забыть. По их прогнозам, в ближайшие годы цены на нефть останутся значительно ниже $100 за баррель, поскольку экономика слаба, а меры по увеличению эффективности активизируются.

"В мире никогда не кончится нефть, - писали аналитики Deutsche Bank в недавнем меморандуме, повторяя старое умозаключение, что Каменный век кончился не потому, что в мире иссякли запасы камня. - Если нефтяная эпоха кончится, это произойдет, вероятно, потому, что мы станем эффективнее и попросту будем использовать меньше бензина".

Именно идея увеличения эффективности лежала в основе прогноза аналитиков Deutsche Bank, полагающих, что в 2010 году цены на нефть снизятся по сравнению с нынешним уровнем в почти $80 за баррель и составят в среднем $65 за баррель.

При подготовке этого прогноза они использовали систему показателей, известную как энергетическая интенсивность, которая соотносит количество используемой нефти с размером экономики. (Это термин лучше не забывать в течение ближайших недель - на предстоящем климатическом саммите в Копенгагене страны будут использовать ее в попытке не брать на себя твердые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.)

Энергетическая интенсивность американской экономики с начала 1980-х годов ежегодно снижается примерно на 2%. По оценкам Deutsche Bank, в ближайшие годы она будет снижаться примерно на 3%, так как люди покупают более экономичные автомобили и предпринимают другие меры в ответ на высокие цены 2004-2008 годов, а правительство активизирует шаги, направленные на экономию энергии.

Поскольку ожидается, что в ближайшие несколько лет темпы роста экономики США составят около 2,5%, это означает, что реальное потребление нефти будет падать. "Американский нефтяной спрос, возможно, уже достиг пика", - говорится в меморандуме.

Оценки банка не расходятся с тем, что говорит правительство. По данным Управления энергетической информации, потребление нефти в США, достигшее в 005 году пика, составлявшего почти 21 млн. баррелей в день, в настоящее время опустилось ниже 19 млн. баррелей в день. "В последний раз мы наблюдали столь масштабное снижение потребления в 1979-82 годах", - заявил нефтяной аналитик Управления Танкред Лидердейл (Tancred Lidderdale). По прогнозу УЭИ, американский нефтяной спрос вновь приблизится к 21 млн. баррелей в день не раньше 2029 года.

Но как быть с китайским спросом? Спекулянтами? Геополитической напряженностью? Или любой другой из сотен причин, которыми объясняют рост нефтяных цен?

Рост китайской экономики такими быстрыми темпами не устойчив, считает Эдисон Армстронг (Addison Armstrong), директор аналитического отдела энергетической брокерской компании Tradition Energy. Кроме того, отмечает он, Китай, вероятно, будет снижать энергетическую интенсивность своей экономики даже быстрее, чем Америка. А к тому времени, когда сотни миллионов жителей Китая будут покупать машины, это вполне могут быть электромобили, добавил он.

Что касается спекулянтов, то, по мнению Армстронга, ужесточение кредитных условий не позволяет им делать крупные ставки на энергоносители, как это было до кризиса.

Вспышки геополитической напряженности в богатых нефтью странах, по его прогнозу, будут гораздо меньше влиять на цены теперь, когда мир в состоянии производить гораздо больше нефти, чем использует. Действительно, в 2008 году дефицит свободных мощностей был коренной причиной роста нефтяных цен до таких высот. Тогда свободные мощности оценивались в 1 млн. баррелей в день, то есть для того, чтобы спрос превысил предложение, была нужна вместимость одного танкера.

Сейчас свободные мощности составляют почти 4 млн. баррелей в день, а к середине будущего года, как ожидается, вырастут до 4,5 млн. баррелей в день.

"В настоящий момент свободных мощностей очень много", - сказал Армстронг, отметив, что цены в районе $70 достаточно высоки, чтобы обеспечить новые поставки. - Очень трудно представить себе, что цены поднимутся выше".