«Ручное» управление угольной отраслью ведет в тупик

«Ручное» управлению угольной отраслью со стороны профильного министерства в ближайшее время может привести к очень тяжелым последствиям, как для самих угледобывающих предприятий, так и для экономики Луганской области в целом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ, отчитываясь о выполнении делегированных облгосадминистрации полномочий на сессии облсовета.

«Финансируя сегодня только зарплату шахтеров и текущие платежи, Минуглепром и правительство совершенно не думают о завтрашнем дне угледобычи в Украине», – сказал он.

По его словам, Минуглепром «не знает реальной потребности страны в топливе, поэтому вместо планов госпредприятиям доводится задание на добычу, которое в течение года меняется несколько раз». В то же время, за последние годы в области не построено ни одной шахты, очень медленно готовятся новые горизонты и лавы. «Вместе с тем, благополучные государственные предприятия «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит» в этом году получили 122 млн. грн. дотаций на себестоимость, при этом снизив дневную добычу на 4 тыс. тонн угля. Этих средств было бы достаточно для ввода мощной и перспективной лавы на шахте Горская ГП «Первомайскуголь». Она способна уже сегодня дать прирост добычи коксующегося угля почти на 2 тыс. тонн в сутки. Однако на шахту не поступило ни копейки несмотря на неоднократные личные обещания министра. В результате шахта уже четвертый год стоит на консервации. Ждут своего решения шахты Тошковская, Комсомольская, Луганская и другие», - добавил А.АНТИПОВ.

По словам губернатора, угольные предприятия области при потребности 6,2 млрд. грн. фактически с начала года получили из госбюджета всего 1,5 млрд. грн. При этом увеличены расходы на компенсацию себестоимости, которые фактически «проедаются». Статьи на развитие, капитальное строительство урезаны на 30-50%. Ассигнования на охрану труда сокращены более чем в 10 раз.

По оценке специалистов на большинстве угольных предприятий оборудование изношено на 60-100%. На «Лисичанскугле» все вентиляторы и 93% подъемных машин отработали нормативный срок службы. Примерно такая же ситуация на «Первомайскугле».

«По нашим расчетам, в следующем году нужно, как минимум, 3,5 млрд. грн. на техническое перевооружение шахт, в первую очередь, Первомайска, Лисичанска и Красного Луча. Однако сегодня перспектива получения этих средств весьма туманна», – подытожил А.АНТИПОВ.

Губернатор также отметил, что на социальные и экологические программы Минуглепром в текущем году не выделил ни копейки, а налоговый долг предприятий отрасли увеличился до 542 млн. грн. Долг перед Пенсионным фондом Украины составляет 672 млн. грн., пред Фондом социального страхования от несчастных случаев - 170 млн. грн.