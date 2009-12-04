«Нафтогаз» рассчитался за ноябрьский газ

НАК «Нафтогаз Украины» на данный момент практически в полном объеме провел расчет за закупленный в ноябре у «Газпрома» природный газ.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, на данный момент 700 млн. долларов уже переведено на счета «Газпрома», и в ближайшее время на счета будет переведено еще около 64 млн. долларов.

«700 млн. уже перевели, 63,7 догоняют», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в НАК «Нафтогаз Украины» пока официально не подтверждают факт проведения оплаты за газ.

Как сообщал УНИАН, и. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 2 декабря сообщил, что НАК «Нафтогаз Украина» в декабре должна заплатить за купленный у "Газпрома" в ноябре т.г. российский газ около 770 млн. долл.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что расчет планируется провести, как всегда, в установленные сроки.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.