"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" полностью
За ноябрьский газ российскому холдингу перечислено 764 млн. долл., сообщил УНИАН информированный источник
НАК "Нафтогаз Украины" рассчиталась с "Газпромом" за газ, поставленный в ноябре, сообщает в пятницу пресс-центр холдинга.
"НАК "Нафтогаз Украины" своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО "Газпром" за импортированный в ноябре 2009 года природный газ. Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента", - говорится в сообщении.
Украина оплачивает российский газ ежемесячно до 7 числа следующего месяца. С начала 2009 года Киев ни разу не сорвал график оплаты.
"НАК "Нафтогаз Украины" еще раз подтвердила свою репутацию надежного и предсказуемого партнера. Невзирая на все внутренние экономические и политические сложности компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задания: обеспечение украинских потребителей достаточными объемами природного газа и осуществление бесперебойного транзита природного газа через территорию Украины", - говорится в сообщении.