"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" полностью

НАК "Нафтогаз Украины" рассчиталась с "Газпромом" за газ, поставленный в ноябре, сообщает в пятницу пресс-центр холдинга.

"НАК "Нафтогаз Украины" своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО "Газпром" за импортированный в ноябре 2009 года природный газ. Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента", - говорится в сообщении.

Украина оплачивает российский газ ежемесячно до 7 числа следующего месяца. С начала 2009 года Киев ни разу не сорвал график оплаты.

"НАК "Нафтогаз Украины" еще раз подтвердила свою репутацию надежного и предсказуемого партнера. Невзирая на все внутренние экономические и политические сложности компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задания: обеспечение украинских потребителей достаточными объемами природного газа и осуществление бесперебойного транзита природного газа через территорию Украины", - говорится в сообщении.