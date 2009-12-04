РФ снизила экспорт газа в дальнее зарубежье на треть

Россия в январе-октябре 2009 года сократила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 92,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает РИА Новости.

Экспорт в страны СНГ за тот же период вырос на 47,1% - до 19,7 миллиарда кубометров.

Всего, по данным ФТС, Россия за 10 месяцев экспортировала 112,1 миллиарда кубометров природного газа на 29,575 миллиарда долларов.

По последним данным Минэнерго, добыча газа в России в январе-ноябре текущего года сократилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 519,409 миллиарда кубометров, экспорт газа при этом снизился на 16,1% - до 143,937 миллиарда кубометров. Добыча газа в России в январе-октябре сократилась на 16,7% - до 460,306 миллиарда кубометров, а экспорт - на 21,3%, до 123,639 миллиарда кубометров.

По данным Росстата, добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. По информации ФТС, Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров газа на 66,4 миллиарда долларов.

По оценке "Газпрома", холдинг за текущий год поставит на экспорт 140 миллиардов кубометров газа против 179 миллиардов в 2008 году, а добыча составит от 450 до 510 миллиардов кубометров в зависимости от потребления. В 2008 году "Газпром" увеличил добычу газа на 0,2% - до 549,7 миллиарда кубометров.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2009 году в стране будет добыто 580 миллиардов кубометров газа, в 2010 году - 623 миллиарда, в 2011 году - 634 миллиарда, в 2012 году - 649 миллиардов кубометров. В прогнозе заложено резкое снижение экспорта газа из РФ в 2009 году - до 161,9 миллиарда кубометров со 195,4 миллиарда в 2008 году. Вместе с тем, министерство ожидает, что уже в 2010 году этот показатель почти достигнет предкризисного уровня и составит 190,3 миллиарда кубометров, в 2011 году - вырастет до 193,8 миллиарда, в 2012 году - до 203,2 миллиарда кубометров.