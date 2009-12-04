«Нафтогаз» готов полностью выполнять свои транзитные обязательства

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня полностью готов выполнить свои транзитные обязательства перед Европой и «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам народный депутат Украины, по вопросам ТЭК Сергей ПАШИНСКИЙ.

«У нас ноль задолженности перед Россией в декабре, наверное, впервые за историю наших отношений. У нас сегодня нет никаких юридических и технических проблем с НАК «Нафтогаз Украины», мы полностью готовы выполнить свои транзитные обязательства перед Европой и перед «Газпромом», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

По его словам, рассчитаться компании удалось за счет внутренних расчетов за газ, в частности, стопроцентных расчетов промпотребителей, также за счет собственных средств. Кроме того, при помощи правительства «Нафтогаз» сегодня осуществил последние 60 млн. долл. платежей.

«В подземных хранилищах у нас накоплено рекордное количество – 27 млрд. куб. м газа, что позволяет сказать, что, не смотря на происки горе-экспертов, в зиму мы входим, впервые за много лет, полностью подготовленными, со снятыми всеми проблемами», - сказал советник премьер-министра.

По данным С.ПАШИНСКОГО, на сегодня в подземных хранилищах Украины закачано оплаченного газа на 60 млрд. грн.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.