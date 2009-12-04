Россия заботится о безопасности всей Европы

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ и президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверены, что реализация проекта «Южный проект» укрепит энергетическую безопасность Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом они заявили на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосударственных консультаций.

«Я на самом деле очень рад тем результатам, которых мы достигли в сотрудничестве между ENI и «Газпромом» по «Южному потоку», который позволит поставлять газ из Сибири без того, чтобы проходить по территории Украины, где сложная ситуация, и будет гарантировать поставки без каких-либо проблем», - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Он напомнил, что стороны уже реализовали «Голубой поток» и надеются также совместно реализовать «Южный поток», который будет показателем высоких технологий.

«Приняты решения о том, чтобы газопровод не проходил по территориальным водам Украины. Благодаря большой работе мы смогли убедить Турцию, чтобы она приняла проход этого газопровода по своим территориальным водам», - сказал С.БЕРЛУСКОНИ. При этом он добавил, что для того, чтобы сделать это, понадобилось также проводить переговоры по нефтепроводу, который проходит по Сейхану.

«Эти работы гарантируют, эти проекты гарантируют всей Европе, Балканскому региону и также Италии возможность постоянства получения газа из Сибири», - сказал он.

По словам премьер-министра Италии, «Южный поток» не является конкурентом «Набукко».

«Нет, это возможность гарантировать всем европейским гражданам постоянно действующую безопасную поставку газа. И это показывает важность, которую Российская Федерация приобретает в качестве поставщика энергетических ресурсов в Европе – уже на протяжении 40 лет», - добавил он.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что «мы готовы к началу полномасштабной реализации нового большого проекта, который обеспечивает стабильность, энергетическую безопасность Европы, я имею в виду «Южный поток».

«Южный поток», как и «Северный поток», - это проект, направленный на обеспечение абсолютно современной системы энергетической безопасности Европы. И если мы его реализуем, я уверен, всем будет хорошо. А у нас шансы его реализовать – блестящие», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и генеральный управляющий концерна ENI Паоло СКАРОНИ подписали Меморандум, который фиксирует, что «Газпром» и ENI поддерживают присоединение французской компания Electricite de France (EDF) к проекту «Южный поток».

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн ENI. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

На сегодняшний день Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми партнерами - Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией и Словенией.