«Газпром» подтверждает, что Украина рассчиталась за ноябрьский газ

ОАО «Газпром» подтверждает, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за потребленный в ноябре газ.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель "Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Деньги пришли», - сказал он.

При этом С.КУПРИЯНОВ, не называя точной суммы, подчеркнул, что «Нафтогаз» оплатил весь газ, потребленный в ноябре. «Сколько положено, столько и заплатили», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня НАК «Нафтогаз Украины» рассчиталась с ОАО «Газпром» за российский газ, поставленный в ноябре.

«НАК «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в ноябре 2009 года природный газ. Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента», - сказано в сообщении пресс-центра "Нафтогаза".

При этом пресс-центр не уточняет размер ноябрьского платежа российскому контрагенту.

Напомним, сегодня источник в правительстве сообщил агентству УНИАН, что сумма ноябрьского платежа составила около 764 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.