ЕС требует от Украины предсказуемости

Европейский Союз требует от Украины предсказуемости в сфере транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по окончании саммита Украина-ЕС сказал председатель Европейского совета, премьер-министр Швеции Фредрик РАЙНФЕЛЬДТ.

Он напомнил, что 25% природного газа, поступающего в Европейский Союз, проходит через территорию Украины.

По его словам, самым главным предметом заинтересованности в Европе является предсказуемость в транзите газа.

«Европейские потребители могут потерять терпение, когда есть конфликт, связанный с энергоснабжением», - сказал Ф.РАЙНФЕЛЬДТ.

Поэтому, по его словам, Европа стремится, чтобы все стороны, связанные с поставками газа в Европу, решили свои проблемы, и транспортировка газа была предсказуемой.