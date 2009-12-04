ЕС требует от Украины предсказуемости
В сфере транзита газа
Европейский Союз требует от Украины предсказуемости в сфере транзита газа в Европу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по окончании саммита Украина-ЕС сказал председатель Европейского совета, премьер-министр Швеции Фредрик РАЙНФЕЛЬДТ.
Он напомнил, что 25% природного газа, поступающего в Европейский Союз, проходит через территорию Украины.
По его словам, самым главным предметом заинтересованности в Европе является предсказуемость в транзите газа.
«Европейские потребители могут потерять терпение, когда есть конфликт, связанный с энергоснабжением», - сказал Ф.РАЙНФЕЛЬДТ.
Поэтому, по его словам, Европа стремится, чтобы все стороны, связанные с поставками газа в Европу, решили свои проблемы, и транспортировка газа была предсказуемой.