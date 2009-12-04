ЕС готов и дальше сотрудничать с Украиной в модернизации ГТС

Европейский Союз готов и в дальнейшем сотрудничать с Украиной в модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина-ЕС сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

По его словам, энергетика является ключевым вопросом сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что во многом решение энергетических вопросов связано с модернизацией украинской газотранспортной системы.

Он напомнил, что в марте состоялась международная конференция при участии представителей Украины, ЕС, международных финансовых организаций, на которой обсуждались последующие шаги для модернизации украинской ГТС.

Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что это направление сотрудничества будет развиваться и в дальнейшем.

Справка УНИАН. 23 марта т.г. в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины.

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.