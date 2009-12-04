Украина 18 декабря присоединится к договору об энергосодружестве

Лидеры Украины и Европейского Союза надеются, что 18 декабря 2009 года Украина присоединится к Договору об Энергетическом содружестве.

Об этом говорится в Общем заявлении Украины и ЕС, которое было принято сегодня во время саммита Украина – ЕС в Киеве.

В заявлении, размещенном на официальном сайте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, говорится, что лидеры Украины и ЕС отмечают важность присоединения Украины к Договору об Энергетическом содружестве и в этой связи ожидают заседания Министерского совета в Загребе 18 декабря.

«Они также согласились с важностью выполнения Украиной соответствующих обязательств в сфере реформ энергетического сектора. В частности, они отметили важность безопасности энергоснабжения. Они выразили свою решительность тесно сотрудничать с целью обеспечения безопасности энергопоставок в ЕС», - говорится в заявлении.

Большое внимание в заявлении уделяется вопросу реформирования энергетического сектора Украины: «Принимая во внимание, что Украина является единственной важнейшей транзитной страной для поставок газа в ЕС, и что в стратегических интересах всех - обеспечить эффективность, надежность и прозрачность маршрутов поставок газа в ЕС по всей их протяженности, лидеры отметили важность усилий в реформировании энергетического сектора». В этой связи они приветствуют Совместную декларацию, одобренную на общей Международной инвестиционной конференции Украина - ЕС относительно модернизации газотранспортной системы Украины от 23 марта 2009 года, и отметили необходимость выполнения изложенных в декларации обязательств, а также реализации договоренностей о более широком круге реформ, согласованных 31 июля 2009 года в контексте поддержки международными финансовыми институтами реформы газового сектора Украины.

Лидеры Украины и ЕС также приветствуют углубление сотрудничества по вопросу использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

Саммит приветствует учреждение Восточноевропейского партнерства по вопросам окружающей среды и энергоэффективности, которое состоялось в Стокгольме 26 ноября 2009 года, где Украина, Европейская комиссия, ЕС и другие двусторонние доноры провозгласили о создании фонда поддержки с начальным капиталом около 90 млн. евро. В свою очередь, это потенциально облегчает инвестиции в объеме нескольких миллиардов евро со стороны европейских и международных финансовых институтов с целью участия в этом партнерстве.

Кроме того, они приветствуют дальнейший прогресс в исполнении приоритетов Меморандума между Украиной и ЕС о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере энергетики от 1 декабря 2005 года, изложенный в соответствующем четвертом отчете, представленном на саммите. Отмечая значительное продвижение в дорожных картах по ядерной безопасности, интеграции энергетического рынка и энерготранзита, лидеры призывают к дальнейшему продвижению вперед в угольном секторе и содействию энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Также в заявлении содержится призыв ЕС к Украине обеспечить продолжение выполнения программы Международного валютного фонда.

В заявлении говорится, что, отмечая стабильность, достигнутую за последние 12 месяцев с помощью кредитной программы МВФ «стенд-бай», сторона ЕС призвала Украину обеспечить продолжение выполнения программы, и чтобы необходимые экономические реформы выполнялись в интересах экономической стабильности и скорейшего возобновления.

Лидеры упомянули о важности сотрудничества в сфере торговли как инструмента процветания и стабильности.

«Лидеры отметили, что протекционизм не является ответом на современные трудности, и что обязательства и ответственность, которые вытекают из членства во Всемирной торговой организации, должны полностью выполняться. Лидеры признали потенциально значительное негативное влияние кризиса в регионе на безработных и социально наиболее уязвимые слои общества», - говорится в заявлении.

Внимание в совместной декларации уделено и вопросам климатических изменений, которые являются одним из важнейших глобальных вызовов нашего времени, требующих немедленных, согласованных действий.

Украина и ЕС признают научные выводы, что превышение глобальными средневзвешенными температурами доиндустриального уровня не должно достигать 2 градусов по Цельсию и что пик глобальных выбросов должен произойти как можно скорее с тем, чтобы достичь глобального сокращения на 50% до 2050 года по сравнению с 1990 годом. В духе этого стороны согласились, что Украина и ЕС должны усилить свои усилия в нивелировании последствий климатических изменений и предложить среднесрочные цели по сокращению выбросов до 2020 года.

Украина и ЕС, под эгидой Рамочной Конвенции ООН по вопросам климатических изменений (РКПКИ), будут сотрудничать с целью достижения всестороннего и амбициозного результата на 15-й Конференции сторон РКПКИ в декабре 2009 года в Копенгагене.

В этом контексте лидеры согласились, что вопрос неиспользованных единиц выбросов должен быть решен таким образом, чтобы обеспечить позитивный вклад в результаты 15-й конференции в Копенгагене.

Лидеры приветствуют постоянное развитие экологического сотрудничества между Украиной и ЕС и потенциал для последующих инициатив. Они отметили прогресс, достигнутый на переговорах относительно создания Регионального экологического центра Украины.