Тимошенко заявляет, что не допустит газовых проблем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не допустит дестабилизации в поставках природного газа в Европу и Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи в Киеве с Тройкой ЕС - премьер-министром председательствующей в Евросоюзе Швеции Фредриком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Как бы тяжело не было, насколько не разрывали бы Украину политическое противостояние и политический кризис, как бы тяжело не складывались финансовые и экономические проблемы, все же в содружестве с мировыми финансовыми организациями смогли достичь стабильности в газовой сфере, смогли рассчитаться с поставщиками природного газа без каких-либо задержек, так, как это предусмотрено соглашениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, самым главным является то, что Украина обеспечила необходимый объем газа в подземных газохранилищах для поставок голубого топлива, как украинским потребителям, так и для транзита в Европу.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что я не допущу больше никакой дестабилизации в системе обеспечения Европы и Украины природным газом. Это важный итог нашей совместной работы, потому что Украине самой было бы очень тяжело этого достичь», - подчеркнула глава украинского правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что Украина и Евросоюз «сверили» шаги по реформированию газового сектора Украины. «Между нами подписаны важные документы, которые начинают и формируют идеологию реформ в газовой сфере», - напомнила она.