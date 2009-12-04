ГНАУ заявляет о нецелевом использовании средств предприятиями-должниками

Проверки некоторых предприятий-должников, проведенные Государственной налоговой администрацией Украины (ГНАУ), выявили нецелевое использование ими средств и нарушения финансовой дисциплины вместо проведения расчетов за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.

В частности, выявлены факты перевода средств на счета фиктивных фирм, оплаты консалтинговых, рекламных и юридических услуг при наличии большого штата юристов на предприятиях, приобретения товаров на миллионы гривень у ликвидированных или находящихся в розыске предприятий.

В ГНАУ напомнили, что в соответствии с постановлением Кабмина №1241 от 25 ноября 2009 года «О мерах по обеспечению поступлений в государственный бюджет и расчетах за природный газ» Государственной налоговой администрации должны перейти права требования НАК «Нафтогаз Украины» к предприятиям по газоснабжению и газификации, а также предприятиям коммунальной теплоэнергетики по задолженности за газ.

«Ми имеем конкретные задачи – разоблачить на этом рынке злоупотребления с использованием средств, поступивших на счета предприятий-должников в 2007-2009 годах. Можно навести множество примеров, когда средства вместо оплаты за газ направлялись на так называемые «другие расходы»: покупку дорогих автомобилей, оплату маркетинговых услуг, операции страхования и перестрахования», – цитирует пресс-служба председателя ГНАУ Сергея БУРЯКА.

По данным ГНАУ, в каждой области на предприятиях по газоснабжению и газификации и коммунальной теплоэнергетике, имеющих задолженность за газ, созданы специальные посты, в состав которых вошли работники Государственной налоговой службы и Главного контрольно-ревизионного управления Украины. Кроме того, уже на 56 таких предприятиях начались проверки целевого использования средств, полученных ими в качестве расчетов за тепло и газ. «По информации из специальных контрольных постов, предприятия-должники и сегодня пытаются злоупотреблять средствами, поступающими как оплата за газ и тепловую энергию», – отметил заместитель председателя ГНА Украины Олег МАТВЕЕВ.