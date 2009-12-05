Украина продолжит переговоры о поставках ЯТ с Францией и США

Украина считает Россию одним из самых эффективных партнеров в сфере ядерной энергетики, однако не видит оснований для прекращения переговоров и сотрудничества с американскими и французскими компаниями.

Об этом заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО в интервью изданию «Зеркало недели» (№47 от 5-11 декабря 2009 года).

«Россия является одним из самых эффективных с точки зрения предлагаемой цены, самых привлекательных с точки зрения условий сотрудничества партнеров в ядерной энергетике. Поэтому, я считаю, целиком оправдано участие России в тендерах по строительству как новых энергоблоков, так и мощностей по производству ядерного топлива в рамках реализации утвержденной СНБОУ концепции создания элементов топливно-ядерного цикла и переработки ядерного топлива», — отметил П.ПОРОШЕНКО.

Вместе с тем, по словам министра, подобная привязка к одновекторной модели сотрудничества снижает конкурентную способность украинской ядерной энергетики.

«Именно поэтому сегодня мы не видим оснований для прекращения переговоров и сотрудничества в соответствии со взятыми на себя Украиной обязательствами, в том числе и с американцами, в частности с Westinghouse», — заявил министр.

Глава МИДа также добавил, что были определенные договоренности и с французской стороной, которые в полном объеме не реализованы.

Говоря о возможности создания Украиной собственного замкнутого ядерного цикла, П.ПОРОШЕНКО отметил, что у страны пока не хватает для этого ни финансового, ни научного, ни технологического потенциала.

«Хочу напомнить, что речь идет о ядерной энергетике, где приоритетом является безопасность. Игры с ядерной безопасностью страны мной как ответственным политиком приветствоваться не будут», — отметил министр.

Справка УНИАН. На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

В марте 2008 года НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставки ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС на протяжении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.