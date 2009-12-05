ОПЕК: квоты на нефть останутся на прежнем уровне

Среди представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нет разногласий по поводу квот на нефть, которые, скорее всего, останутся на прежнем уровне, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министра нефтяной промышленности Ливии Шукри Ганема (Shukri Ghanem).

Отвечая на вопрос, существует ли консенсус среди членов ОПЕК о сохранении прежнего уровня добычи нефти, министр ответил: "Думаю, да". "Я не считаю, что есть возражения относительно того, чтобы поддержать прежние квоты на предстоящей министерской встрече ОПЕК 22 декабря", - добавил ливийский министр, находясь в Каире на министерской встрече Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), где обсуждения ситуации на мировом энергетическом рынке. Подобное высказывание ливийского министра накануне способствовало незначительному росту цены на нефть на мировых рынках, отмечает Ассошиэйтед Пресс.