Газпром: Европе не будет таких поблажек, как Украине

Коммерческие переговоры по поставкам газа в Европу продолжаются, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Я могу сказать, что наши коммерческие переговоры в отношении контрактов на поставки газа с компанией E.ON и другими нашими партнерами в Европе продолжаются, я бы не назвал это конфликтом", - сказал Куприянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Так он прокомментировал информацию в статье журнала "The New Times" за понедельник о том, что "между "Газпромом" и Европой назревает новая газовая война". "У нас в контрактах прописана формула цены, и мы их ни для кого из наших клиентов самостоятельно не устанавливаем", - отметил Куприянов, комментируя информацию о том, что причина конфликта - высокие цены на газ.

В конце сентября газета "Коммерсант" написала, что крупнейшие потребители российского газа в Европе, прежде всего Германия, Италия и Турция, в 2009 году не выбирают предусмотренные контрактами минимальные объемы. "Газпром" пока не настроен делать им такие же поблажки, как Украине, которую освободили от неустойки по принципу take or pay, писала газета. По данным издания, итальянская ENI, немецкий E.ON, турецкая Botas и ряд других компаний должны заплатить "Газпрому" штрафов на 2,8 миллиарда долларов за недобор газа в этом году.

Как заявил министр энергетики Турции Танер Йылдыз, Анкара планирует провести с РФ переговоры о приостановке действия принципа take or pay, по которому покупатель должен платить за законтрактованный, но невыбранный газ. Министр пояснил, что потребление газа в стране снизится в 2009 году на 5,4%. Однако российского газа Турция в первом полугодии купила на 25% меньше, чем в январе-июне 2008 года. Аналогичная проблема возникает и у других крупных потребителей "Газпрома", отмечал "Коммерсант". По итогам первого полугодия страны Западной Европы снизили закупки российского газа в целом на 29% - до 46 миллиардов кубометров. Для Германии падение составило 44% (до 12,23 миллиарда кубометров), для Италии - 34% (до 8,2 миллиарда), для Франции - 21% (до 5,97 миллиарда).

По данным источников издания, все западные компании против оплаты неустойки, мотивируя это последними примерами из газовых отношений России с Украиной и Туркменией. Напомним, что 1 сентября премьеры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились, что Киев, вопреки соглашению о поставках, оплатит только реально потребленный газ (вместо оговоренных в начале года 40 млрд кубометров в 2009 году она планирует закупить 33 млрд). А ранее, весной этого года, Россия сама внезапно сократила на 90% закупку туркменского газа, также без каких-либо штрафных санкций, сообщает РИА Новости.