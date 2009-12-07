Министры энергетики ЕС обсудят газовые отношения Украины и РФ

Газовые отношения между Россией и Украиной, как ожидается, станут одной из тем очередного заседания министров энергетики 27 стран-членов Евросоюза, которое состоится в понедельник в Брюсселе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы к заседанию.

Речь пойдет, в частности, "о статусе на переговорах по газу между Украиной и Российской Федерацией". До сих пор в ЕС заявляли, что не намерены вмешиваться в российско-украинские споры по газовым вопросам.

Напомним, что в январе текущего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. Из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" прекратил с 1 января поставки Украине, а с 7 января - и транзит газа в Европу через украинскую территорию, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы.

Транзит был возобновлен 20 января после достижения договоренностей на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания десятилетних контрактов между "Газпромом"и "Нафтогазом". Украинские власти, со своей стороны, официально заверили ЕС, что не допустят дестабилизации в системе обеспечения европейских стран природным газом и выполнят обязательства по транзиту российского "голубого топлива".