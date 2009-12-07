Страны Персидского залива создают объединенную энергосистему

Руководители государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на предстоящей встрече 14-15 декабря в Кувейте примут решение о создании объединенной энергетической системы, включающей все страны Совета, сообщает в понедельник саудовская газета "Эр-Рияд".

В Совет сотрудничества входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Общий капитал создаваемого энергетического объединения составит 1,1 миллиона долларов. Большая часть доли акций объединения (31,6%) принадлежит Саудовской Аравии.

Специалисты считают, что осуществление объединения энергосистем приведет к значительной экономии в производстве электроэнергии в каждой из стран ССАГПЗ, и это является одной из главных целей проекта. Объединение энергосистем стран Персидского залива позволит также энергетическим компаниям благодаря возросшим финансовым возможностям более активно применять самые современные и передовые технологии при производстве и передаче электроэнергии.

Кроме этого, объединение энергосистем позволит легко осуществлять переброску электроэнергии из одной страны в другую в случае ее нехватки или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Руководство ССАГПЗ уделяет большое внимание развитию промышленного производства в странах, входящих в Совет, что требует постоянного роста производства электроэнергии.

В настоящее время доля стран Совета в мировом производстве удобрений и продуктов нефтехимии составляет 12%, в производстве алюминия - 5%. По прогнозам, к 2010 году производство продуктов нефтехимии и удобрений в странах Совета сотрудничества достигнет 20% от мирового производства, а производство алюминия возрастет до 10%.