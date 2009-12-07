Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

Энергоблок №3 Ривненской АЭС 6 декабря в 17.57 был подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

Также сообщается, что за прошлые сутки, 6 декабря, атомные станции Украины выработали 241,79 млн. кВт/ч электроэнергии.

Сегодня, 7 декабря, на АЭС Украины в работе находятся 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС проходят 422-е сутки среднего планового ремонта (ремонт первой системы безопасности).

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС - 27-е сутки капитального планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности).

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 300 МВт, РАЭС – 900 МВт, ЮУАЭС – 1 730 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.