В Украине рынок нефтепродуктов в 2009 г. сократится на 19%

Президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ прогнозирует, что в 2009 году рынок нефтепродуктов Украины сократится на 19% – с 11 млн. тонн в 2008 году до 9 млн. тонн в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз он озвучил сегодня в ходе первой международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов.

По словам С.ЛИЗУНОВА, согласно прогнозу компании, также на украинском рынке с 2009 по 2013 год произойдет некоторое перераспределение объемов реализуемых видов топлива. Так, по его словам, если в 2009 году доля дизельного топлива в общем объеме реализуемых нефтепродуктов составляла 48%, то в 2013 году она вырастет до 50%, доля бензинов в 2009 году составляла 46%, а в 2013 году составит 35%, доля сжиженного газа, который используется в качестве моторного топлива, в 2009 году составляла 6%, а в 2013 году достигнет 15%.

Также С.ЛИЗУНОВ отметил, что, по его оценкам, доля контрафактных и контрабандных нефтепродуктов на украинском рынке сегодня составляет около 10-15%.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»).

Совокупные доказанные запасы компании по методике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) без учета срока действия лицензии составили 8,112 млрд. баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2008 года.

Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.