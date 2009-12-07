Запорожская АЭС в ноябре выработала свыше 50% всей атомной энергии

Запорожская АЭС в ноябре выработала 3823 млн. кВт/ч электроэнергии - более 50% всей атомной энергии, произведенной на протяжении месяца Украине.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, выработка электроэнергии Запорожской АЭС за ноябрь т.г. составила 3823 млн. кВт/ч, что составляет 52,1% суммарной выработки атомных станций Украины и 25,3% всей электроэнергии выработанной в стране в прошлом месяце.

При этом, по данным информцентра, Запорожская АЭС работала с коэффициентом использования установленной мощности на уровне 88,5 %, отпуск станцией электроэнергии с шин (в энергосистему Украины) составил 3615 млн. кВт/ч., а расход электроэнергии на собственные нужды - 5,5 %.

Справка УНИАН, Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний - в 1995 г.

С начала года Запорожская АЭС выработала 37 445 млн. кВт/ч., что составляет 49,8% от выработки атомных станций и 24,3% от общей выработки электроэнергии по Украине с начала года.