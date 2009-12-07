Привязка цен на нефтепродукты к ценам, рассчитанным по Platt’s, сомнительна

Антимонопольный комитет Украины (АМК) сомневается в обоснованности привязки расчета цен на нефтепродукты к ценам, рассчитанным по Platt’s.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе первой международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Мы обратились в Platt’s, пригласили их в Украину, чтобы услышать их объяснения обоснованности относительно того, какие показатели каким образом закладываются в формирование цен на нефтепродукты», – сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что кроме АМК Украины этим вопросом также заинтересовались антимонопольные ведомства Австрии, Португалии и Венгрии.

«Эта компания – авторитетный источник, это известная американская компания, и Антимонопольный комитет вместе с другими комитетами европейских стран решил проверить, насколько обоснованным является формирование Platt’s цен на нефтепродукты», – добавил он.

Справка. Platt’s, экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, перешла на расчет рекомендуемых цен по новой методике с привязкой к котировкам Platt’s в мае текущего года. Рекомендуемые цены на нефтепродукты секретариат экспертно-аналитической группы определяет на каждую декаду месяца, исходя, в частности, из внешней конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов. Работа экспертно-аналитической группы закреплена в меморандуме между Кабинетом Министров и крупнейшими операторами рынка нефти и нефтепродуктов Украины.