Два первых гидроагрегата СШГЭС запустят до мая 2010 г.

Два первых восстановленных после августовской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС гидроагрегата планируется запустить в работу с выработкой энергии в начале 2010 года, сообщил журналистам в понедельник руководитель проекта восстановления пятого и шестого гидроагрегатов СШГЭС Алексей Бяков.

"Сейчас на агрегатах номер пять и шесть идут, в основном, пусконаладочные работы. Идет наладка систем защиты, то есть, идут те операции, которые предшествуют пуску агрегата на холостой ход. Непосредственно ремонтные работы на агрегате 5 в соответствии с программой обследования регламентированной заводом-изготовителем, закончены". - сказал он.

По словам Бякова, шестой гидроагрегат планируется запустить в работу "под нагрузкой" в первом квартале, а пятый - до мая 2010 года. Это будет первая "товарная энергия на рынок". "Все узлы шестого агрегата подготовлены для работы, заполнены маслом. Фактически агрегат готов к следующему технологическому этапу - пуску на холостой ход и последующему пуску в работе. Сейчас требуется лишь пройти процесс сушки оборудования. Подготовлен пакет документов (для пуска), который сейчас проходит согласование с заводами-изготовителями и Ростехнадзором", - сообщил Бяков.

Он уточнил, что на пятом агрегате продолжаются работы по пусконаладке, а по шестому - практически просто готовятся документы для работы. "Теперь все будет зависеть от того, как пойдет процесс сушки агрегата номер пять, затем будут проведены высоковольтные испытания. Если агрегат пройдет эти испытания, то затем пойдет включение в сеть. Если будут дефекты, то будут дополнительные ремонтные работы", - сказал руководитель проекта.

Бяков сообщил, что номинальная мощность, которую может выдавать каждый гидроагрегат - 640 МВт. "Если не будет каких-то ограничений после ремонта со стороны заводов-изготовителей", - уточнил он. По его словам, в настоящее время в восстановительных работах на СШГЭС по всем гидроагрегатам задействовано около 1,2 тысячи человек. Крупнейшая в стране ГЭС была остановлена утром 17 августа из-за аварии, когда в машинный зал хлынула вода. Погибли 75 человек, 13 пострадали. Восстановление станции займет несколько лет. передает РИА Новости.