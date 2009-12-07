Индийская ONGC проводит переговоры по строительству НПЗ в Нигерии

Международное подразделение государственной индийской нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) - ONGC Videsh (OVL) проводит переговоры по строительству НПЗ мощностью в 180 тысяч баррелей в день в Нигерии, сообщает индийская газета The Economic Times.

"Чтобы увеличить наше влияние за рубежом, мы проводим переговоры о строительстве НПЗ", - сообщил министр нефти Индии Мурли Деора (Murli Deora). Источники газеты сообщили, что проект будет осуществляться совместно со стальным магнатом Лакшми Митталом (Lakshmi Mittal) в обмен на нефтяные месторождения Нигерии. Совместное предприятие OVL и Mittal Investment Sarl - ONGC-Mittal Energy Ltd (OMEL) - является оператором двух блоков в Нигерии: глубоководное месторождение OPL-285 (владеет 64,33%, партнеры: нигерийская EMO, 10%, и французская Total, 25,67%) и OPL-279. Блоки были получены в 2006 году в обмен на деятельность компании по переработке нефти и сбыт нефтепродуктов (downstream).

"Мы планируем стабильные, долгосрочные и развивающиеся отношения с африканским газовым рынком", - заявил Деора. ONGC - крупнейший индийский производитель нефти и газа. Чистая прибыль за 2008 год - 3,3 миллиарда долларов, выручка - 15,9 миллиарда долларов. В 2008 году приобрел британскую компанию Imperial Energy, владеющую нефтяными месторождениями в Томской области, участвует в добыче нефти в рамках проекта "Сахалин-1" (20%).