Китайская CNOOC может удвоить добычу нефти и газа

Китайский нефтегазовый гигант China National Offshore Oil Corp (CNOOC) может удвоить добычу нефти и газа в западной части Южно-Китайского моря, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Компания планирует увеличить добычу газа с 10 миллионов кубометров (или 38,97 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте) в прошлом году до 20 миллионов кубометров к 2015 году, заявил представитель CNOOC Кэ Лусюн (Ke Luxiong). В следующем году CNOOC планирует увеличить добычу на 13% - до 44,069 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте.

"Глубоководные месторождения содержат огромное количество ресурсов. CNOOC может потребоваться помощь иностранных партнеров, чтобы не столкнуться с техническими трудностями", - заявил аналитик China Merchants Securities Co из Шанхая Цю Сяофень (Qiu Xiaofeng).

CNOOC планирует работать с иностранными партнерами в бурении скважин на глубине 1500-1800 метров в Южно-Китайском море в следующем году, заявил он, не называя компаний. Сейчас компания бурит на глубине 180 метров. CNOOC и партнеры, в числе которых - американская Devon Energy Corp, канадская Husky Energy Inc и английская BG Group PLC, могут потратить около 29,3 миллиарда долларов до 2020 году на развитие энергетических ресурсов в Южно-Китайском море. К концу прошлого года в Южно-Китайском море подтвержденные запасы нефти и газа компании составили 614,4 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте - это 24,4% общих запасов компании. Общие запасы области - около 22 миллиардов баррелей ресурсов в нефтяном эквиваленте. China National Offshore Oil Corporation - третья по величине в Китае нефтяная компания после CNPC и Sinopec, добывает нефть на шельфовых месторождениях. Создана в 1982 году. Основным акционером является государство (70%).