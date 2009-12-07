Беларусь закладывает в бюджет-2010 цену газа 160 долл.

В проект бюджета Беларуси на 2010 год заложена цена на газ в 160 долларов за тысячу кубометров, сообщил председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Антоненко.

"Предварительно цену на газ заложили на уровне 160 долларов", - сказал Антоненко в понедельник журналистам в Минске. Депутат сообщил, что в бюджет следующего года заложен ВВП на уровне 112% по отношению к 2009 году.

Антоненко уточнил, что самая большая доходная часть бюджета - около 30% - складывается из НДС. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец сообщил, что ставка НДС будет повышена на 2% - до 20%, сообщает РИА Новости.