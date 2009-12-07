Оптовые цены на бензин в Украине снизились

С 30 ноября по 7 декабря 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,3-8,1% (в среднем на 4,1%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга группы «А-95», с 30 ноября по 7 декабря 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 8,1%, или на 630 грн./тонна – до 7 130 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 1,3%, или на 110 грн./тонна – до 8 110 грн./тонна

Бензин А-95 – снизились на 2,6%, или на 220 грн./тонна – до 8 240 грн./тонна

Дизельное топливо – снизились на 4,5%, или на 300 грн./тонна – до 6 340 грн./тонна

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.