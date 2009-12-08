Тигипко предлагает создать энергокорпорацию

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО предлагает на базе государственных активов в энергомашиностроении создать корпорацию в форме акционерного общества с последующим привлечением стратегического инвестора из круга ведущих мировых машиностроительных холдингов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение о том, что правительство готово выступить гарантом по кредиту в 100 млн. долларов на модернизацию «Турбоатома», о чем премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила на днях во время поездки в Харьков.

«Четкой промышленной политики в государстве нет», - сказал С.ТИГИПКО. «Гарантии Кабмина по кредитам предприятий ничего не стоят - все лимиты, предусмотренные законодательством по таким гарантиям, давно исчерпаны», - отметил он.

По мнению С.ТИГИПКО, вместо предоставления сомнительных преференций отдельным предприятиям нужно выстроить систему поддержки конкретных проектов, в которых принимают участие энергомашиностроительные компании, а также ввести стимулы к ускоренному техническому переоборудованию.

«Заводы наподобие «Турбоатома» полностью могут самостоятельно заработать средства на модернизацию. Все, что им необходимо - это налоговые стимулы, эффективная система лизинга, привлечение к обслуживанию внешнеэкономических контрактов крупных банков и страховых компаний, - считает С.ТИГИПКО. - Контракты стоимостью сотни миллионов долларов часто подписываются на уровне первых лиц государства. И если премьер или Президент действительно хотят помочь предприятиям лично, им стоит чаще посещать страны, которые потребляют украинскую высокотехнологичную продукцию».