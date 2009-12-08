Нефть дешевеет

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник падает пятый день и упала до 73,53 доллара на фоне роста курса доллара и стремления инвесторов избавиться от рискованных активов, сообщает Bloomberg.

В ходе электронных торгов во вторник в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в январе упала на 40 центов, или на 0,5%, до 73,53 доллара за баррель. Нефть марки Brent с январской поставкой в Лондоне выросла на 4 цента - до 76,47 доллара за баррель.

Накануне цена на нефть выросла на 0,6% - до 74,39 доллара за баррель.

"Нефть еще привязана к доллару. Даже несмотря на то, что барьер в 75 долларов за баррель преодолен, сейчас цены будут варьироваться от 70 до 80 долларов за баррель", - заявил аналитик Astmax Co из Токио Тетсу Эмори (Tetsu Emori).