«Энергоинвест» построит в Виннице электроподстанцию

Компания «Энергоинвест» планирует до 2011 года построить в Виннице электроподстанцию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

Он отметил, что компания намерена инвестировать в строительство 2 млн. грн. и построить силовую трансформаторную электроподстанцию в районе бывшего производственного объединения "Химпром".

Строительство подстанции позволит снизить потери производимой электроэнергии и затраты по продаже ее потребителям.

Компания "Энергоинвест" эксплуатирует 11 малых ГЭС в Винницкой области на реках Мурафа, Южный Буг и Соб, 1 - во Львовской области на речке Стрый и 1 - в Ивано-Франковской области на речке Прут, суммарная мощность этих ГЭС - 13,1 МВт.

В 2008 году "Энергоинвест" увеличил производство в сопоставимых ценах на 11,86%, или на 1,463 млн. гривен, по сравнению с 2007 годом - до 13,794 млн. гривен, и произвел 52 млн. кВт/ч электроэнергии.

Владельцами компании являются частные лица.