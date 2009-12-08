«Энергоинвест» построит в Виннице электроподстанцию

15:47, 08 декабря 2009
Энергетика
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Инвестиции составят 2 млн. грн.

Компания «Энергоинвест» планирует до 2011 года построить в Виннице электроподстанцию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

Он отметил, что компания намерена инвестировать в строительство 2 млн. грн. и построить силовую трансформаторную электроподстанцию в районе бывшего производственного объединения "Химпром".

Строительство подстанции позволит снизить потери производимой электроэнергии и затраты по продаже ее потребителям.

 Компания "Энергоинвест" эксплуатирует 11 малых ГЭС в Винницкой области на реках Мурафа, Южный Буг и Соб, 1 - во Львовской области на речке Стрый и 1 - в Ивано-Франковской области на речке Прут, суммарная мощность этих ГЭС - 13,1 МВт.

В 2008 году "Энергоинвест" увеличил производство в сопоставимых ценах на 11,86%, или на 1,463 млн. гривен, по сравнению с 2007 годом - до 13,794 млн. гривен, и произвел 52 млн. кВт/ч электроэнергии.

Владельцами компании являются частные лица.

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