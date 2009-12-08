«Энергоинвест» построит в Виннице электроподстанцию
Инвестиции составят 2 млн. грн.
Компания «Энергоинвест» планирует до 2011 года построить в Виннице электроподстанцию.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.
Он отметил, что компания намерена инвестировать в строительство 2 млн. грн. и построить силовую трансформаторную электроподстанцию в районе бывшего производственного объединения "Химпром".
Строительство подстанции позволит снизить потери производимой электроэнергии и затраты по продаже ее потребителям.
Компания "Энергоинвест" эксплуатирует 11 малых ГЭС в Винницкой области на реках Мурафа, Южный Буг и Соб, 1 - во Львовской области на речке Стрый и 1 - в Ивано-Франковской области на речке Прут, суммарная мощность этих ГЭС - 13,1 МВт.
В 2008 году "Энергоинвест" увеличил производство в сопоставимых ценах на 11,86%, или на 1,463 млн. гривен, по сравнению с 2007 годом - до 13,794 млн. гривен, и произвел 52 млн. кВт/ч электроэнергии.
Владельцами компании являются частные лица.