ЕБРР отложил финансирование линии «Запорожская АЭС – ПС «Каховская»

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) решил перенести рассмотрение вопроса выделения кредита 175 млн. евро под госгарантии системному оператору Украины НЭК «Укрэнерго» для финансирования строительства воздушной линии 750 кВ «Запорожская АЭС – ПС «Каховская» на 26 января.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

Вопрос о выделении компании кредита должен был рассматриваться Советом директоров ЕБРР во вторник 8 декабря.

Как сообщил агентству информированный источник в НЭК «Укрэнерго», перенос срока рассмотрения вопроса о выделении кредита связан с конфликтной ситуацией, возникшей в ноябре ходе строительства компанией линии ЛЭП 330 кВ «Аджалык–Усатово», которая также финансируется за счет кредитных средств, привлеченных у ЕБРР.

«Пока не урегулирован вопрос по Усатово, банк вряд ли будет вести диалог о дальнейшем кредитовании наших проектов», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября т.г. НЭК «Укрэнерго» пыталась возобновить установку высоковольтных опор линии 330 кВ «Аджалык–Усатово» в пределах поселка Усатово. При этом оператор исходил из решения Беляевского суда Одесской области, который 11 ноября т.г. признал незаконными частные строения на земельных участках в пределах санитарной зоны существующей линии. Возобновление работы подрядчиков привело к столкновению жителей поселка с правоохранительными органами, защищавшими строителей линии.

«Укрэнерго» рассчитывает до конца года подписать кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении 350 млн. евро на строительство линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция «Каховская».

Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5300 МВт.

На первом этапе реализации проекта планируется построить высоковольтную линию 750 кВ между городами Энергодар и Новая Каховка, включая строительство новой подстанции 750/330 кВ "Каховская" с одним автотрансформатором и двух дополнительных линий 330 кВ, которые соединят новую подстанцию с энергосистемой. Прогнозная стоимость реализации первого этапа – 3,5 млрд. грн. Строительство линии планируется завершить в 2015 году.

На втором этапе планируется монтаж второго автотрансформатора на подстанции «Каховская» для обеспечения дальнейшего строительства еще 6 заходов 330 кВ. Стоимость второго этапа – 2 млрд. грн.