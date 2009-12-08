“Киевэнерго” выясняет с повреждением трансформатора телевышки

Компания “Киевэнерго” выясняет причины повреждения предохранителей на трансформаторе Киевского радиотелевизионного передаточного центра (КРТПЦ), из-за чего в столице отсутствовал телесигнал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК “Киевэнерго”, сегодня в 16.02 произошло отключение электроснабжения телевизионной башни (ул. Дорогожицкая,10). Компания выяснила, что причиной отключения стало повреждение двух предохранителей на трансформаторе, который принадлежит абоненту – Концерну РРТ.

При этом линия со стороны подстанции “Киевэнерго” оставалась под напряжением.

Трансформаторная подстанция (ТП) телецентра обслуживается службами “Киевэнерго”. Сегодня в ТП проводились текущие сервисные электротехнические работы, которые предварительно были согласованы с потребителем. Почему у абонента предохранители оказались поврежденными, выясняют.

В 17.10 последствия устранены и питание возобновлено.