«Газ Украины» продолжает выбивать долги из коммунальщиков

ДК «Газ Украины» с целью активизации погашения задолженности за природный газ, потребленный на протяжении прошлого (с 1 октября 2008 г.) и нового (с 1 октября 2009 г.) отопительных сезонов, проводит производственные совещания при участии руководителей предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые имеют значительную задолженность, а также местных органов власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что производственные совещания в ДК «Газ Украины» проведены с представителями уже 16 областей (регионов). В частности, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Ривненской, Хмельницкой областей, а также АР Крым и г. Севастополь.

По итогам производственных совещаний в ДК «Газ Украины» руководители предприятий ТКЭ предоставляют письменные гарантии (заверенные руководством местных органов власти) относительно погашения задолженности за природный газ, потребленный в прошлом и новом отопительных сезонах. Руководители предприятий ТКЭ предоставляют также графики оплаты потребления газа в новом отопительном сезоне (с 1 октября 2009 г.).

Производственные совещания в ДК «Газ Украины» по вопросам погашения задолженности за газ запланированы с руководителями предприятий ТКЭ и местных органов власти из всех областей Украины.

По оперативным данным, по состоянию на 8 декабря т.г., задолженность предприятий ТКЭ за прошлый отопительный сезон (с 1 октября 2008 г.) превышает 2,3 млрд. грн. (уровень оплаты - 74%).

Долги предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный в новом отопительном сезоне (с 1 октября 2009 г.) составляют свыше 1 млрд. грн. (уровень оплаты - 40%).