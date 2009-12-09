Медведев: предложения пересмотреть газовые контракты - безответственные

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ называет безответственными предложения о пересмотре газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос украинского журналиста на Форуме европейских и азиатских медиа.

Он напомнил, что в этом году Украина и РФ заключили два договора – о транзите газа в Европу и о поставках газа в Украину.

«Оба эти договора на 10 лет, оба они действуют. Я считаю абсолютно безответственными предложения пересмотреть эти договора», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он отметил, что Россия не против обсуждения и усовершенствования газовых контрактов.

«Просто односторонний отказ от исполнения договора является, как известно, нарушением обязательств и влечет санкции. Этот подход неприемлем», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил обращение Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложением безотлагательно изменить газовые контракты во избежание проблем с поставками газа в Украину и его транзитом в страны Европы.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.