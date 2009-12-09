Медведев: Украина безболезненно перейдет на рыночные цены на газ

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что окончательный переход на рыночные цены на газ пройдет для Украины безболезненно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос украинского журналиста на Форуме европейских и азиатских медиа.

«Мы надеемся, что этот переход на окончательно рыночный характер ценообразования и оплаты пройдет для Украины безболезненно или с наименьшими издержками», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что в этом году Украина получает газ со скидкой 20% при условии сохранения транзитного тарифа, который действовал прежде.

Президент РФ подчеркнул, что с 2010 года вводятся абсолютно рыночные условия – цена на газ для Украины и транзитный тариф для транспортировки газа через территорию Украины.

«Без всяких скидок на рыночных условиях. Мне кажется, все честно и справедливо», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что он лично и правительство РФ потратили много времени для того, чтобы убедить европейских партнеров помочь Украине решить некоторые финансово-экономические проблемы при оплате за поставленный газ.

«Мы и сейчас эту работу проводим, несмотря на периодически поднимаемую волну о том, что нечем платить, деньги закончились, Президент все закрыл или, наоборот, премьер-министр что-то не делает – я имею в виду украинского Президента и премьер-министра - тем не менее, каждый месяц наши украинские друзья все равно за газ платят. И это меня очень радует. При этом наши партнеры по Евросоюзу на ухо мне говорят: видите, мы работаем. У украинцев деньги есть. Мы им помогаем», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.