СНБО предупреждает о подготовке РФ «нового газового кризиса»

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предупреждают о возможной подготовке российской стороной "нового газового кризиса" для дискредитации Киева и подготовки условий заключения более выгодного для Москвы соглашения.

Об этом сказано в подготовленной аппаратом СНБО "Аналитической записке относительно угроз национальным интересам в газовой сфере", обнародованной на сайте Президента Украины.

Согласно документу, развитие ситуации после заключения 19 января 2009 года газовых соглашений дает повод экспертам, в том числе зарубежным, говорить о "высокой вероятности искусственного создания нового газового кризиса с возложением ответственности за него на украинскую сторону".

О высокой вероятности искусственного повторения газового кризиса говорится и в выводах американских экспертов, которые были озвучены бывшим премьером Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ на ІV энергетическом форуме в Будапеште (15-17 ноября 2009 г.), отмечается в аналитической записке СНБО.

Вывод о продолжении подготовки стран Европейского Союза к перебоям в снабжении газом сделал также председатель комитета Европарламента по вопросам энергетики, промышленности и исследований Герберт РОЙЛЬ в интервью Deutsche Welle (25 ноября 2009 г.).

Официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы" (25 ноября 2009 г.) заявил, что полностью исключить вероятность повторения конфликта нельзя.

«При этом, если что-то пойдет не так, то в этом "однозначно" будет виновата Украина. Целью же этих действий является нерыночная конкуренция и стремление российской стороны окончательно монополизировать пути транспортировки энергоносителей по маршруту "Восток-Запад"”, а также поставить под контроль политику ЕС», - говорится в записке СНБО.

В документе отмечается, что эксперты в сфере национальной безопасности рассматривают возможность реализации следующего сценария: "1. Из-за отсутствия средств срывается очередной платеж за импортируемый природный газ. 2. Российская сторона ограничивает подачу газа в Украину для внутреннего потребления и спустя некоторое время инспирирует новый газовый кризис, прервав поставки газа в Европу под предлогом "хищения" газа в Украине. 3. Это вынуждает украинскую сторону к срочному заключению межправительственного соглашения в газовой сфере на условиях, максимально приближенных к условиям, предложенных российской стороной".

В итоге, как отмечается в документе аппарата СНБО, "через три-пять лет наиболее ликвидная собственность государства Украина (в т.ч. ее ГТС) может перейти под иностранный контроль, прежде всего, российской стороны, в качестве платы за штрафы, выставленные согласно условиям контракта купли-продажи газа между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" от 19 января 2009 года из-за недобора законтрактованного объема газа".

Эксперты убеждены, что последнее может быть главной частью непрозрачных договоренностей с Кремлем. "При этом не предъявление штрафных санкций в 2009 году, которые составляют порядка 4,5 млрд. долл., может быть как одной из частей подобного сценария, так и дополнительным рычагом, который побудит правительство Украины заключить межправительственное соглашение на условиях, предложенных российской стороной", - отмечается в записке.

В этом контексте иски компании "РосУкрЭнерго" (в т.ч. сообщения о споре от компании Centergas Beteilingungs Holding AG, являющейся акционером "РосУкрЭнерго") или их блокирование со стороны "Газпрома", как акционера "РосУкрЭнерго", могут рассматриваться как дополнительный рычаг давления на украинскую сторону.

В записке также приводится информация о том, что, согласно сообщениям в СМИ, "РосУкрЭнерго" увеличила претензии к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 8,26 млрд. долл. за 11 млрд. куб. м газа, которые были отобраны из подземных хранилищ газа в качестве зачисления обязательств "РосУкрЭнерго" перед "Нафтогазом", возникших в результате переуступки ОАО "Газпром" прав требований в размере 1,7 млрд. долл.

Аналитики СНБО отмечают, что главной мерой по нейтрализации подобного разрушительного для украинской экономики и национального суверенитета сценария должна стать своевременная оплата импортируемого природного газа, поскольку именно задержка с оплатой будет инициирующим фактором для любого негативного развития событий.