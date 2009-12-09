Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-ноябре т.г. сократилось на 11,3% или 19,757 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 155 млрд. 67,8 млн. кВт/ч. В то же время в ноябре выработка электроэнергии выросла на 9,4% или 1,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с ноябрем 2008 года, - до 16,092 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за десять месяцев текущего года тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 16,2% или 12,150 млрд. кВт/ч – до 62,844 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 8,3% или 6,817 млрд. кВт/ч – до 75 млрд. 230,6 млн. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 13,7% или 1 млрд 10 млн. кВт/ч – до 6 млрд. 361,7 млн. кВт/ч.

В то же время ГЭС и ГАЭС в январе-ноябре т.г. увеличили выработку на 2,2% или на 224 млн. кВт/ч – до 10 млрд. 629,6 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8% или 3,438 млрд. кВт/ч по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6% или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.