КМУ обязал Нафтогаз и Укртранснафту согласовывать операции с нефтью и газом

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртранснафта" согласовывать с правительством коммерческие операции с нефтью и природным газом, используемыми для производственно-технологических потребностей.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№1483-р от 30 сентября т.г.), опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ОАО «Укртранснафта» является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% ее акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».